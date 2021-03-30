У центрі Києва з'явився унікальний світлофор. Фото

У Печерському районі Києва на бульварі Лесі Українки, 3 світлофор обладнали спеціальними консолями зі світлодіодними модулями.

Як повідомили в пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, це перший із шести об'єктів на цій вулиці, які будуть модернізовані комунальниками (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подібні консолі незабаром встановлять на перетинах бульвару Лесі Українки з такими вулицями: Джона Маккейна, Генерала Алмазова, Євгена Коновальця та Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

"Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання та нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Добре помітні в будь-який час доби та за будь-якої погоди й акцентують увагу водіїв на сигналах світлофора", – відзначили в департаменті.

Нагадаємо, як повідомляв КП "Київавтодор", протягом поточного року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції будуть проводиться приблизно на 70 об'єктах столиці.

Зокрема, планують запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

Новий світлофор добре видно для водіїв. КМДА

На бульварі Лесі Українки модернізують ще 5 світлофорів. КМДА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 1 квітня на 7 вулицях міста перестане діяти обмеження швидкісного режиму для автомобілів 50 кілометрів на годину.