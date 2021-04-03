У центрі Києва розгулювала свиня

У суботу, 3 квітня, в центрі Києва помітили свиню, яку вигулювала хазяйка.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Власниця вивела свого хатню тварину на прогулянку чудовими вулицями центру міста - Богдана Хмельницького, Володимирській.

Тварину, попри теплу погоду одягли в в'язану кофтину. Свиня була на повідку і бігала за господинею. Десятки людей фоткали дивовижного домашнього вихованця.

"Тепла погода їй напевно до душі, дивіться як вона хрюкає від задоволення", - зазначила одна з перехожих.

Справжній ажіотаж викликала поява тварини біля будівлі Національного театру опери та балету імені Тараса Шевченка. Свиня зупинилася біля будівлі та не хотіла нікуди йти.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Київ уже з'явилися первоцвіти, а в Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна вже через кілька днів зацвітуть магнолії.