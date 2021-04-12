Станом на 10:40 12 квітня Київ посідає четверте місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям.

Згідно з даними порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, за норми 50, індекс столиці склав 152. Подібний рівень забруднення характеризується як "нездоровий".

Окрім Києва, в п'ятірку потрапили такі міста: Катманду (Непал) – 193, Делі (Індія) – 156, Мумбаї (Індія) – 153, а також Дакка (Бангладеш) – 127.

Зазначимо, в столиці 12 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +14... +16, а вночі +3... +5 градусів.

Нагадаємо, 12 жовтня в Києві, за спостереженнями синоптиків, спостерігалося найчистіше повітря, починаючи з літнього періоду 2020 року.

Хоча 11 жовтня 2020 року Київ потрапив до п'ятірки міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що було названо топ-3 головних забруднювачів повітря в столиці України.