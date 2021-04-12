Киев попал в пятерку городов с самым загрязненным воздухом

По состоянию на 10:40 12 апреля Киев занимает четвёртое место в рейтинге городов мира с загрязненным воздухом.

Согласно данным портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, при норме 50, индекс столицы составил 152. Подобный уровень загрязнения характеризуется как "нездоровый".

Кроме Киева, в пятерку попали следующие города: Катманду (Непал) – 193, Дели (Индия) – 156, Мумбаи (Индия) – 153, а также Дакка (Бангладеш) – 127.

Отметим, в столице 12 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14...+16, а ночью +3...+5 градусов.

Напомним, 12 октября, в Киеве по наблюдениям синоптиков, наблюдался самый чистый воздух начиная с летнего периода 2020 года.

При этом 11 октября 2020 года, Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что были названы топ-3 главных загрязнителей воздуха в столице Украины.