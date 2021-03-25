У мережі показали унікальні фото будівництва станції "Славутич" в Києві

Станція Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Славутич" отримала свою назву на честь давньоукраїнського найменування Дніпра.

Як повідомляє портал 44, вона є колонною станцією мілкого закладення з острівною та прямою платформою довжиною 103,5 та шириною 11,1 метрів.

Станція "Славутич" була побудована та відкрита для пасажирів 30 грудня 1992 року. Архітектором станції став Микола Михайлович Альошкін, який будував і багато інших станцій. Художниками виступили Юрій Левченко та Донат Оболончик.

ЇЇ оформлення доволі оригінальне. Основна тематика – "ніч на Дніпрі".

На це вказують відповідні сині кольори, а особливо – освітлення, що нагадує зірки на темному тлі. Колони круглі та металеві. На них відображаються відблиски, які гармонує із загальним фоном. А русло Дніпра навіть зображено як композиція.

Станція "Славутич" ніколи не змінювала свою назву.

Раніше OBOZREVATEL писав, що заради однієї зі станції метро в Києві знесли ряд будівель.