У мережі показали унікальні фото будівництва станції "Славутич" в Києві

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
4,7 т.
Станція була відкрита в грудні 1992 року

Станція Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Славутич" отримала свою назву на честь давньоукраїнського найменування Дніпра.

Як повідомляє портал 44, вона є колонною станцією мілкого закладення з острівною та прямою платформою довжиною 103,5 та шириною 11,1 метрів.

Перегінні тунелі між "Славутичем" та Південним мостом.
Тунель зсередини, праворуч майбутній вентиляційний" ходок".

Станція "Славутич" була побудована та відкрита для пасажирів 30 грудня 1992 року. Архітектором станції став Микола Михайлович Альошкін, який будував і багато інших станцій. Художниками виступили Юрій Левченко та Донат Оболончик.

Будівництво станції "Славутич", липень 1990 рік.
Керівництво "Київметробуду" і "Київметропроекту" на будівництві станції.

ЇЇ оформлення доволі оригінальне. Основна тематика – "ніч на Дніпрі".

Варіанти оформлення станції.
Алюзія на Південний міст.

На це вказують відповідні сині кольори, а особливо – освітлення, що нагадує зірки на темному тлі. Колони круглі та металеві. На них відображаються відблиски, які гармонує із загальним фоном. А русло Дніпра навіть зображено як композиція.

Реалізований ескіз.

Станція "Славутич" ніколи не змінювала свою назву.

У торці станції розміщено композицію, що зображає русло Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL писав, що заради однієї зі станції метро в Києві знесли ряд будівель.

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