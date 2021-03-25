У маршрутках Києва продовжують грубо порушувати карантин. Фото

У Києві в четвер, 25 березня, водії маршруток продовжують порушувати карантинні обмеження, які стосуються перевезення людей.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, часто маршрутні автобуси їздять "забиті", а люди буквально притискаються в салоні один до одного.

На думку киян, для уникнення черг на зупинках і тисняви у маршрутках необхідно збільшити кількість комунального громадського транспорту.

"Вранці на роботу дістатися з початку Троєщини (перетин проспекту Маяковського і вулиці Закревського) просто неможливо. Сидячі місця в тролейбусах і автобусах уже зайняті – притому часто це відбувається на кінцевій зупинці. У цьому випадку допомагають тільки маршрутки", – підкреслив один із киян.

Додамо, у комунальному транспорті кількість пасажирів дійсно не перевищувала кількість місць для сидіння. Працюють тільки одні двері, а за чисельністю людей у салоні стежить кондуктор.

Уточнюється, що в Києві співробітники правоохоронних органів вжили низку заходів щодо боротьби з порушеннями карантинних обмежень у маршрутних автобусах. Водночас у різних районах Києва на зупинках громадського транспорту 24 березня виникали конфлікти через те, що маршрутки беруть пасажирів тільки на сидячі місця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві протягом минулої доби, 24 березня, зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.