У КМДА розповіли, хто отримає спецперепустки для проїзду в транспорті
У Києві вже з 2 квітня почнуть видавати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у КМДА.
Уточнений список категорій співробітників критичної інфраструктури, які отримають можливість їздити в громадському транспорті з'явиться ввечері у четвер, 1 квітня.
Попередньо право проїзду матимуть:
медики;
рятувальники;
співробітники соціальної сфери;
працівники транспорту;
поліція;
військові;
працівники магазинів;
журналісти.
Зазначимо, скористатися тогорічними спецперепустками не вийде, бо в КМДА розробили зовсім інший дизайн проїзного документа.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун. Столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто суто для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.