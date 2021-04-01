У КМДА розповіли, хто отримає спецперепустки для проїзду в транспорті

У Києві вже з 2 квітня почнуть видавати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у КМДА.

Уточнений список категорій співробітників критичної інфраструктури, які отримають можливість їздити в громадському транспорті з'явиться ввечері у четвер, 1 квітня.

Попередньо право проїзду матимуть:

медики;

рятувальники;

співробітники соціальної сфери;

працівники транспорту;

поліція;

військові;

працівники магазинів;

журналісти.

Зазначимо, скористатися тогорічними спецперепустками не вийде, бо в КМДА розробили зовсім інший дизайн проїзного документа.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун. Столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто суто для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.