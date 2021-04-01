У КМДА розповіли, хто отримає спецперепустки для проїзду в транспорті

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
1 хвилина
3,4 т.
Карантин у транспорті в Києві

У Києві вже з 2 квітня почнуть видавати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL у КМДА.

Уточнений список категорій співробітників критичної інфраструктури, які отримають можливість їздити в громадському транспорті з'явиться ввечері у четвер, 1 квітня.

Попередньо право проїзду матимуть:

  • медики;

  • рятувальники;

  • співробітники соціальної сфери;

  • працівники транспорту;

  • поліція;

  • військові;

  • працівники магазинів;

  • журналісти.

Зазначимо, скористатися тогорічними спецперепустками не вийде, бо в КМДА розробили зовсім інший дизайн проїзного документа.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун. Столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто суто для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаКиївКиївське метроКоронавірусКарантин в УкраїніУкраїнаКиїврадаЛокдаунхворобаметротранспортВіталій Кличко