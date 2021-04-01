В КГГА рассказали, кто получит спецпропуска для проезда в транспорте
В Киеве уже со 2 апреля начнут выдавать спецпропуска для проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщил источник OBOZREVATEL в КГГА.
Уточненный список категорий сотрудников критической инфраструктуры, которые получат возможность ездить в общественном транспорте появится вечером в четверг, 1 апреля.
Предварительно право проезда будут иметь:
медики;
спасатели;
сотрудники социальной сферы;
работники транспорта;
полиция;
военные;
работники магазинов;
журналисты.
Отметим, воспользоваться прошлогодними спецпропусками не получится, так как в КГГА разработали совершенно иной дизайн проездного документа.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.