В КГГА рассказали, кто получит спецпропуска для проезда в транспорте

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Карантин в транспорте в Киеве

В Киеве уже со 2 апреля начнут выдавать спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL в КГГА.

Уточненный список категорий сотрудников критической инфраструктуры, которые получат возможность ездить в общественном транспорте появится вечером в четверг, 1 апреля.

Предварительно право проезда будут иметь:

  • медики;

  • спасатели;

  • сотрудники социальной сферы;

  • работники транспорта;

  • полиция;

  • военные;

  • работники магазинов;

  • журналисты.

Отметим, воспользоваться прошлогодними спецпропусками не получится, так как в КГГА разработали совершенно иной дизайн проездного документа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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