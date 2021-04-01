В КГГА рассказали, кто получит спецпропуска для проезда в транспорте

В Киеве уже со 2 апреля начнут выдавать спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL в КГГА.

Уточненный список категорий сотрудников критической инфраструктуры, которые получат возможность ездить в общественном транспорте появится вечером в четверг, 1 апреля.

Предварительно право проезда будут иметь:

медики;

спасатели;

сотрудники социальной сферы;

работники транспорта;

полиция;

военные;

работники магазинов;

журналисты.

Отметим, воспользоваться прошлогодними спецпропусками не получится, так как в КГГА разработали совершенно иной дизайн проездного документа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий локдаун. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.