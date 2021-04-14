У КМДА показали, як комунальники ремонтують та чистять колектори в Києві

У Києві співробітники комунального підприємства "Київавтодор" проводять роботи з очищення та ремонту водостоків колекторів.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, комунальники використовують спецтехніку (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

"Новий помічник – сучасна комбінована каналопромивна машина, яка поєднує функції гідромонітора і мулососа. Її придбали наприкінці минулого року. Завдяки високому тиску спецмашина пробиває засмічення підземних мереж та відкачує мул. Крім того, вона оснащена потужною пилкою, якою обрізають коріння, що проросло в колектор", – відзначили в пресслужбі.

У КМДА додали, що комунальники також займаються ремонтом колекторів та заміною пошкоджених елементів колодязів.

Зазначимо, КП "Київавтодор" протягом поточного року проведе капітальні та середні ремонти. Реконструкції проводитимуть приблизно на 70 об'єктах столиці.

Зокрема, планують запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві комунальники почали мити вулиці спеціальними шампунями.