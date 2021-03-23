У КМДА назвали умову для введення спецперепусток у громадському транспорті

Влада Києва поки не планує вводити спецпропуски в громадському транспорті столиці через посилення карантинних обмежень.

Як повідомив в ефірі телеканалу Україна 24 перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, надалі ситуація залежатиме від декількох факторів.

"Якщо ситуація не буде йти в кращий бік щодо захворюваності та госпіталізації (тоді – Ред.), будуть вводити і спецпропуски. Аж до зупинення транспорту та будемо переходити на спецрежим його роботи", – підкреслив Поворозник.

Посадовець додав, що на сьогоднішній день автобуси, тролейбуси і трамваї в Києві функціонують у звичайному режимі, додаткові одиниці на маршрути не випускали.

Зазначимо, раніше в КМДА вирішили, що громадський транспорт у Києві працюватиме із заповнюваністю не більш ніж на 50%.

Додамо, що за минулу добу, 22 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1050 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL: