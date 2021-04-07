У Києві жінка два роки не виходила з власної квартири і тримала 30 котів

У Києві на Троєщині небайдужі містяни виявили квартиру, в якій жінка утримувала 30 котів.

Про це повідомили в програмі "Київ. NewsRoom" телеканалу "Київ".

Журналісти спільно з поліцією Деснянського району приїхали до будинку, де проживає жінка, щоб спробувати з нею поспілкуватися. Однак власниця тварин двері не відчинила.

"Сусід, який живе у квартирі навпроти, розповів, що він бачив, як до цієї жінки приходили волонтери. Цікаво, що, за словами місцевих жителів, пані вже близько двох років не виходила за межі своєї квартири, нікому не відчиняла та ні з ким не контактувала. Відтак, щоб потрапити до її помешкання, волонтерам нібито довелося схитрити – вони сказали, що нібито принесли корм для котиків", – розповіли на телеканалі "Київ".

Тоді, за словами сусіда, жінка таки впустила до квартири волонтерів. З ними вдалося зайти й самому чоловікові. Він розповів, що у квартирі жінки побачив близько 30 тварин. Усі вони були дуже худі та мали хворобливий вигляд.

Мешканці будинку також жаліються на сморід, який іде від квартири.

Правоохоронці зазначили, що до цієї жінки вже неодноразово приходили поліціянти через скарги та заяви від її сусідів, однак вона нікого не пускала до свого помешкання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві залишили помирати на вулиці старого та немічного кота. Тварину підібрали небайдужі.