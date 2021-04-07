В Киеве женщина два года не выходила из квартиры и держала 30 котов

В Киеве на Троещине неравнодушные горожане обнаружили квартиру, в которой женщина проживала с 30 котами.

Об этом сообщили в программе "Киев. NewsRoom" телеканала "Киев".

Журналисты совместно с полицией Деснянского района приехали к дому, где проживает женщина, чтобы попытаться с ней пообщаться. Однако владелица животных дверь не открыла.

"Сосед, живущий в квартире напротив, рассказал, что он видел, как к этой женщине приходили волонтеры. Интересно, что, по словам местных жителей, дамы уже около двух лет не выходила за пределы своей квартиры, никому не открывала и ни с кем не контактировала. Поэтому, чтобы попасть в ее квартиру, волонтерам якобы пришлось схитрить – они сказали, что якобы принесли корм для кошек ", – рассказали на телеканале "Киев".

Тогда, по словам соседа, женщина же впустила в квартиру волонтеров. С ними удалось зайти и самому мужчине. Он рассказал, что в квартире женщины увидел около 30 животных. Все они были очень худые и имели болезненный вид.

Жители дома также жалуются на вонь, которая идет от квартиры.

Правоохранители отметили, что к этой женщине уже неоднократно приходили полицейские из-за жалоб и заявлений от ее соседей, однако она никого к себе не пускала.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве оставили умирать на улице старого и немощного кота. Животное подобрали неравнодушные.