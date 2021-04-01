У Києві загорілись дві плавучі дачі. Відео

У Києві в четвер, 1 квітня, навпроти парку "Наталка" в Оболонському районі, загорілися дві плавучі дачі.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі ДСНС столиці, пожежу помітив спецкатер рятувальників, який повертався з навчань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Виникло загоряння в будиночках розміром 10 на 10 метрів. Вогонь помітили з нашого катера, який відразу приступив до гасіння", – розповіли в пресслужбі.

Відзначимо, в Голосіївському районі Києва 24 березня сталась пожежа в будинку, розташованому на вулиці Саксаганського, 38. Займання виникло на даху 2-поверхового будинку ресторану. Пожежі присвоїли підвищений рівень небезпеки

У зв'язку з ліквідацією пожежі було перекрито рух по вулиці Саксаганського (на ділянці між вулицями Антоновича і Володимирської).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в приватному секторі на Осокорках в Києві 21 березня сталась серйозний пожежа.