У Києві за добу зафіксували понад 1100 хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 31 березня, зареєстрували 1150 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, в столиці було зроблено 1720 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1150), Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

В Україні зараження коронавірусом підтвердили у 17 569 громадян за добу, серед нових хворих – 813 дітей та 486 медпрацівників. Було госпіталізовано 5160 осіб, летальних випадків – 421. На ранок 1 квітня загальна кількість заражень досягла 1 691 737.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 17 170 українців.

Станом на четвер, 1 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилось більш ніж 129,5 млн осіб. За минулий день виявили 638 251 нового інфікованого. Продовжують боротися з хворобою 22 млн осіб, 96,5 тисяч із них перебувають у критичному стані.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві почали приймати хворих на COVID-19 у трьох лікарнях "Укрзалізниці". Але не в тій кількості, в якій було обіцяно.