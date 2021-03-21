У Києві за добу ще понад 400 осіб заразилися COVID-19

У Києві станом на 21 березня зареєстрували 434 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксовано у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

У столиці загалом захворіли:

264 жінки у віці від 18 до 95 років

152 чоловіків у віці від 18 до 83 років

8 дівчаток від 5 днів до 16 років і 10 хлопчиків від 11 до 17 років

За добу в Києві – 28 летальних випадків від вірусу (загалом 3062). Було госпіталізовано 42 пацієнти, 107 побороли коронавірус (загалом 101 452).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (89), Дарницькому (91) та Оболонському (86).

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Усього за добу в Україні зареєстровано 11 145 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників. Госпіталізовано – 4838 осіб, одужали – 3877, летальних випадків – 166.

Статистика коронавірусу в Україні на 21 березня Facebook/Максим Степанов

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,4 мільйона.

В Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області з неділі, 21 березня, посилили карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу та почастішанням госпіталізацій.