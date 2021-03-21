В Киеве за сутки еще более 400 человек заразились COVID-19

В Киеве по состоянию на 21 марта зарегистрировали 434 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

В столице в целом заболели:

264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет

152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет

8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет

За сутки в Киеве – 28 летальных случаев от вируса (всего 3062). Были госпитализированы 42 пациента, 107 побороли коронавирус (всего 101 452).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (89), Дарницком (91) и Оболонском (86).

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Всего за сутки в Украине зарегистрировано 11 145 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников. Госпитализировано – 4838 человек, выздоровели – 3877, летальных случаев – 166.

Статистика коронавируса в Украине на 21 марта Facebook/Максим Степанов

Отметим, что в Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.

В Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с воскресенья, 21 марта, ужесточили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев коронавируса и госпитализаций.