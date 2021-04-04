У Києві за добу було зафіксовано понад 170 порушень карантину

Правоохоронці в Києві перевірили на дотримання карантинних обмежень майже 500 об'єктів, з яких в 173 були виявлені порушення.

Зокрема, йдеться про кафе, ресторани, розважальні заклади, торгово-розважальні центри, повідомляється на сторінці столичної поліції в Facebook.

Зазначається, що на порушників склали адміністративні протоколи. Власникам закладів загрожує від 34 до 170 тисяч гривень.

Зі свого боку глава поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що деякі керівники розважальних закладів вдаються до хитрощів і організовують закриті вечірки, щоб обійти обмеження.

Він запевнив, що такі порушення не залишаться без уваги правоохоронців і нагадав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Зауважимо, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун, який діятиме щонайменше до 16 квітня. Зокрема, в столиці закриють всі школи і дитячі садки, а громадський транспорт працюватиме за спецперепустками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичних роботодавців мають намір штрафувати за порушення карантинних обмежень в офісах.