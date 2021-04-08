У Києві встановлять скульптуру, присвячену загиблим учасникам АТО

У Дніпровському районі Києва планують встановити скульптуру, присвячену загиблим учасникам антитерористичної операції на сході України.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, цей проект повинен з'явитися в парку культури та відпочинку "Перемога". Він вже пройшов громадські обговорення

Його автором є мати загиблого учасника АТО, архітектора Андрія Гіндюка – Світлана Петрушевська.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації зазначили, що було погоджено звернення щодо встановлення ще двох пам'ятних знаків:

на честь медичних працівників, які загинули, рятуючи життя пацієнтів, уражених COVID-19, на території Київської клінічної лікарні № 4 на вулиці Солом'янській, 17;

на честь видатного українського релігійного, культурного, політичного діяча, Героя України Августина Волошина на території парку "Аскольдова могила".

Додамо, в Подільському районі Києва, на розі вулиць Спаська та Волоська, місцеві жителі облаштували місце для вигулу собак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві почалися активні роботи зі спорудження нового моста-хвилі довжиною 164 метра на Оболоні.