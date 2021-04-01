У Києві все ж таки дозволили їздити зі швидкістю до 80 км/год: перелік вулиць

У Києві з 1 квітня по 1 листопада на семи столичних вулицях дозволили підвищення швидкості руху до 80 км/ч.

Як повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, це рішення було прийнято після суспільного резонансу, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці доріг міста, передає пресслужба КМДА.

За його словами, підвищення швидкості дозволять на таких ділянках:

просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

"Разом з тим спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму. Це враховуючи містобудівну ситуацію, яка істотно змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою в жовтні 2018", – резюмував Поворозник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що влада Києва відмовилися дозволяти підвищення швидкості руху до 80 кілометрів на годину з 1 квітня на дорогах міста через високу аварійність в столиці.