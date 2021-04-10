У Києві виявили понад 1600 нових випадків COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя столиці
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Коронавірус у Києві

За минулу добу, 9 квітня, коронавірусом у Києві заразилися 1605 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.

У Київській області зафіксували 1133 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в місті інфіковані вже 175 872 киян, в області – 105 585.

Померли від COVID-19 в Києві всього 3 848 осіб (+51 за добу), вилікувалися 110 832 пацієнта (+695). Продовжують боротися з вірусом 61 192 інфікованих.

Щоденний приріст хворих у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська сказала, за якої однієї умови в Україні можуть ввести тотальний локдаун. За її словами, тільки в такому випадку, влада буде йти на екстрені заходи.

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