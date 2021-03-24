У Києві від COVID-19 померла відома журналістка Липківська

У Києві 24 березня на 54 році життя померла відома журналістка та театральна критикиня Анна Липківська. Її життя обірвалося через ускладнення від коронавірусу.

Про трагедію написав на особистій сторінці у Facebook колега жінки, журналіст Олег Вергеліс. Він назвав Липківську порядною, доброю людиною та професіоналом високого ґатунку.

"Не стало Ані Липківської. Наслідки жахливої "корони". Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу і цього несправедливо буття. Важко зараз шукати точні слова, але особисто я маю про неї сказати найважливіше. Аня Липківська – камертон нашого театрального життя, талановитий театральний критик", – зазначив Вергеліс.

Він нагадав, що тексти Липківської для журналу "Український театр" у 80-90-ті роки ХХ століття спонукали щиро любити та об'єктивно аналізувати театральний процес у нашій державі.

"Анна як критик завжди воліла підтримати справді талановитих молодих українських театральних митців. Царство небесне, дорога колего, дорога Аню, дорога Анно Костівно... Цей світ – у дзеркалі трагедії – без тебе буде понурим і хмарним, як у давньогрецьких трагедіях Софокла чи Есхіла", – додав журналіст.

Жінка була знаною театрознавицею, кандидаткою мистецтвознавства, доцентом. Липківська працювала у Київському інституті проблем сучасного мистецтва, а також викладала студентам на кафедрі театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Також вона була розробницею програми-конспекту лекцій з курсу "Теорія драматургії", навчальних спецкурсів "Сучасний театральний авангард", "Порівняльний аналіз п’єси і вистави", "Драматичний театр України новітньої доби (1986-2008 років)".

За свою діяльність Липківська була удостоєна премії в галузі театрознавства і театральної критики (2011 рік).

Неодноразово журналістка входила до складу журі різноманітних театральних фестивалів, була членкинею експертної групи театральної премії "Київська пектораль", а з 2018 по 2020 рік – головою експертної ради Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA.

Останні роки життя Липківська також займалася викладацькою діяльністю у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня від ускладнень коронавірусної хвороби помер 54-річний митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Антоній (Владислав Махота).