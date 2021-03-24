В Киеве от COVID-19 скончалась известная журналистка Липковская

В Киеве 24 марта на 54 году жизни скончалась известная журналистка и театральный критик Анна Липковская. Ее жизнь оборвалась из-за осложнений от коронавируса.

О трагедии написал на личной странице в Facebook коллега женщины, журналист Олег Вергелис. Он назвал Липковскую порядочным, добрым человеком и профессионалом высокого уровня.

"Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной "короны". Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного времени и этого несправедливо бытия. Трудно сейчас искать точные слова, но лично я должен о ней сказать самое важное. Аня Липковская – камертон нашей театральнойо жизни, талантливый театральный критик", – отметил Вергелис.

Он напомнил, что тексты Липковской для журнала "Украинский театр" в 80-90-е годы ХХ века побудили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в нашем государстве.

"Анна как критик всегда предпочитала поддерживать действительно талантливых молодых украинских театральных художников. Царство небесное, дорогая коллега, дорогая Аня, дорогая Анна Костевна... Этот мир – в зеркале трагедии – без тебя будет мрачным и облачным, как в древнегреческих трагедиях Софокла или Эсхила", – добавил журналист.

Женщина была известным театроведом, кандидатом искусствоведения, доцентом. Липковская работала в Киевском институте проблем современного искусства, а также преподавала студентам на кафедре театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Также она была разработчиком программы-конспекта лекций по курсу "Теория драматургии", учебных спецкурсов "Современный театральный авангард", "Сравнительный анализ пьесы и спектакля", "Драматический театр Украины новейшей эпохи (1986-2008 годов)".

За свою деятельность Липковская была удостоена Премии в области театроведения и театральной критики (2011 год).

Неоднократно журналистка входила в состав жюри различных театральных фестивалей, была членом экспертной группы театральной премии "Киевская пектораль", а с 2018 по 2020 год – главой экспертного совета Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Последние годы жизни Липковская также занималась преподавательской деятельностью в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта от осложнений коронавирусной болезни скончался 54-летний митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский ПЦУ Антоний (Владислав Махота).