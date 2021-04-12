У Києві робочий тиждень почався з численних заторів. Мапа

Олег Тимченко Життя столиці 08:52, 12.04.2021 Оновлено: 08:59, 12.04.2021

У Києві в понеділок, 12 квітня, рух на дорогах міста в перший робочий день тижня було паралізовано через численні затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Північному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому та Південному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Перемоги, Романа Шухевича, Степана Бандери, Броварському, Визволителів, Леся Курбаса, Миколи Бажана, Академіка Глушкова, Голосіївському та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом наявні в центрі столиці, на Набережному та Дніпровському шосе, вулицях Братиславській (ДТП), бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Перова, проспекті Героїв Сталінграда, Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

У Києві 12 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +14...+16, а вночі +3...+5 градусів.

У Києві робочий тиждень почався з численних заторів.
Google Maps
Затори на проспектах Шухевича та Бандери.
Google Maps
Набережне шосе.
Google Maps
Окружна дорога.
Google Maps
Проспект Перемоги.
Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт почав працювати за спецперепустками.

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