В Киеве рабочая неделя началась с многочисленных пробок. Карта

В Киеве в понедельник, 12 апреля, движение на дорогах города в первый рабочий день недели оказалось парализованным из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Победы, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Освободителей, Леся Курбаса, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном и Днепровском шоссе, улицах Братиславской (ДТП), бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Перова, проспекте Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальской и Набережно-Хрещатицкой.

В Киеве 12 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14...+16, а ночью +3...+5 градусов.

В Киеве рабочая неделя началась с многочисленных пробок. Google Maps

Пробка на проспектах Шухевича и Бандеры. Google Maps

Набережное шоссе. Google Maps

Окружная дорога. Google Maps

Проспект Победы. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.