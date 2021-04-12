В Киеве рабочая неделя началась с многочисленных пробок. Карта

Олег Тимченко Жизнь столицы 08:52, 12.04.2021 Обновлено: 08:59, 12.04.2021

В Киеве в понедельник, 12 апреля, движение на дорогах города в первый рабочий день недели оказалось парализованным из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Победы, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском, Освободителей, Леся Курбаса, Николая Бажана, Академика Глушкова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном и Днепровском шоссе, улицах Братиславской (ДТП), бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Перова, проспекте Героев Сталинграда, Набережно-Рыбальской и Набережно-Хрещатицкой.

В Киеве 12 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14...+16, а ночью +3...+5 градусов.

В Киеве рабочая неделя началась с многочисленных пробок.
Google Maps
Пробка на проспектах Шухевича и Бандеры.
Google Maps
Набережное шоссе.
Google Maps
Окружная дорога.
Google Maps
Проспект Победы.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.

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Кияни Жизнь столицы

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