У Києві збудують ще один міст на Оболоні

У Києві збудують мостовий перехід з Оболонського острова на вулицю Прирічну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

За його словами, міст збудують задля потреб благоустрою.

"Планується спорудити міцну конструкцію, яка дозволить пересування техніки на острові. Це дає можливість утримувати територію у гарному стані", – зазначив Тацій.

Він також зазначив, що новий об'єкт мають збудувати у 2021-2022 роках. Переглянути містобудівні умови та обмеження на будівництво нового мосту можна за посиланням.

Зазначимо, що замовником будівельних робіт стала Оболонська РДА.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві розпочалися активні роботи зі спорудження нового моста-хвилі завдовжки 164 метри на Оболоні. Його мають відкрити наприкінці 2021 року.