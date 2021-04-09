У Києві на Південному мосту обмежать рух транспорту.

У Києві 10 квітня з 22:00 та до 05:00 12 квітня на Південному мосту частково обмежать рух транспорту для ремонту деформаційних швів.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, роботи будуть проводитись у напрямку лівого берега. "За інформацією дорожників, старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження та виходять із ладу. Тому на споруді виконають протиаварійні роботи на частині швів. Дорожники будуть працювати протягом суботи та неділі, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде обмежено частково", – повідомили в пресслужбі.

Зазначимо, що в Києві почали ремонтні роботи на дорогах міста. Насамперед ліквідують руйнування та інші пошкодження дорожнього покриття.

Повідомляється, що протягом поточного року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції будуть проводитись приблизно на 70 об'єктах. Зокрема, планують запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

З 27 лютого та до 31 травня в столиці на Індустріальному шляхопроводі через капітальний ремонт частково обмежили рух транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 10 квітня з 6:00 і до 30 червня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту.