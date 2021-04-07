У Києві на Кільцевій дорозі обмежать рух: названо терміни

У Києві 10 квітня з 6:00 і до 30 червня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, комунальники почнуть капітальний ремонт дорожнього покриття.

На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка (в напрямку Жулян).

Заїзд на Кільцеву дорогу з вулиці Глушкова буде здійснюватися за схемою: просп. Глушкова – вул. Одеська – вул. Лятошинського – вул. Луценка – Кільцева дорога.

Загалом комунальники планують відремонтувати ділянку дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

Зазначимо, що в Києві почали проводити ремонтні роботи на дорогах міста. Передусім ліквідують руйнування та інші пошкодження дорожнього покриття.

Повідомляється, що протягом поточного року капітальні та середні ремонти, а також реконструкції будуть проводитися приблизно на 70 об'єктах. Зокрема, планують запустити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

З 27 лютого і до 31 травня в столиці на Індустріальному шляхопроводі через капітальний ремонт частково обмежили рух транспорту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 10 до 28 квітня проведуть капітальний ремонт ще на одній ділянці дороги на проспекті Степана Бандери.