У Києві на 7 вулицях скасують обмеження швидкості в 50 км/год

Олег Тимченко Життя столиці 13:32, 29.03.2021 Оновлено: 13:59, 29.03.2021

У Києві з 1 квітня на 7 вулицях міста перестане діяти обмеження швидкісного режиму для автомобілів у 50 кілометрів на годину.

Як повідомили в пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, таке положення було введено в жовтні 2020 року для того, щоб знизити аварійність у місті.

Так, від початку квітня зі швидкістю 80 кілометрів на годину можна рухатися на таких ділянках дороги:

  • просп. Шухевича (від Північного моста до вул. О. Бальзака);

  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків);

  • Наддніпрянське шосе;

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Відзначимо, що в Києві комунальники почали ремонтні роботи на дорогах міста. Насамперед ліквідують руйнування й інші пошкодження дорожнього покриття.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 27 лютого і до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі через капітальний ремонт частково обмежили рух транспорту.

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