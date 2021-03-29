У Києві можуть зупинити транспорт і закрити навчальні заклади

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
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Карантин в транспорті в Києві

Влада Києва розглядає варіант із закриттям шкіл, садочків і зупинкою транспорту через критичну ситуацію з коронавірусів.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник:

"Ситуація поки, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян ... Ситуація критична, у нас сьогодні діти 1-4 класів пішли в школу ... Але якщо ситуація не зміниться, нам доведеться закривати і 1-4 класи, і дитячі сади та приймати рішення, щоб обмежити роботу транспорту в цілому ",– заявив Поворозник.

За його словами, за останні два тижні додали понад 1 000 ліжкомісць в лікарнях для пацієнтів з COVID, але їх заповненість на сьогодні досить серйозна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві за минулу добу, 28 березня, заразилися 402 людини, з них 20 – діти. Це значно нижче, ніж реєстрували в столиці весь минулий тиждень – з 23 по 27 число щоденний приріст хворих в середньому становив 1200 осіб.

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