В Киеве коронавирусом заразились уже более 117 тысяч человек

В Киеве коронавирусом заболели еще 404 человека. Так общее количество подтвержденных случаев достигло уже 117 217.

Столица вновь вошла в пятерку регионов-лидеров по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Кроме этого, COVID-19 унес жизни еще 10 киевлян, из-за чего количество жертв вируса в городе выросло до 2077. Однако за сутки 455 пациентов выздоровели от болезни, а всего таких в столице уже 43 239 человек.

Киевская область тоже попала в список регионов, где выявлено больше всего случаев заражения. Там COVID-19 заболели еще 405 человек.

От осложнений болезни за сутки умерли двое больных (всего 1019), в то время 523 жителей области вылечились (всего 41 576).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Киев вышел из списка регионов-лидеров по суточному приросту случаев коронавируса. В столице наблюдалось снижение заболеваемости.