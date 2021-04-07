У Києві кілька ДТП спровокували серйозні затори. Карта

У Києві в середу, 7 квітня, через кілька ДТП рух на основних дорогах міста було паралізовано.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Південному, Дарницькому, Патона (ДТП), Метро, Гаванському і Північному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Перемоги, Броварському, Романа Шухевича, Степана Бандери (ДТП при з'їзді на проспект Героїв Сталінграда), Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Академіка Глушакова, Голосіївському та Валерія Лобановського.

Так само проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на вулицях Братиславській, Богатирській, Набережному (ДТП в районі Гаванського моста) та Дніпровському шосе, Дніпровській набережній, Академіка Заболотного, Окружній дорозі, бульварах Лесі Українки та Перова, проспектах Соборності, Визволителів та Миколи Бажана.

У Києві в середу, 7 квітня, синоптики прогнозують мокрий сніг, вночі від 2 до 4 тепла, вдень + 6... + 8.

У Києві кілька ДТП спровокували серйозні затори. Google Maps

Набережне шосе. Google Maps

Проспекті Шухевича та Бандери. Google Maps

Проспект Перемоги. Google Maps

У місті спостерігаються проблеми з рухом авто. Google Maps

Тягучки є на всіх мостах міста. Google Maps

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