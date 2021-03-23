У Києві легендарну річку закидали сміттям і шприцами. Фото, відео

У Солом'янському районі Києва біля витоку річки Либідь активісти виявили стихійне звалище відходів.

Як повідомляє ОБ "Бюро по боротьбі з екологічними злочинами", потік води буквально проходить через купи пластику, поліетилену, використаних шприців та інше сміття (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Звалище знаходиться неподалік перетину вулиць Гетьмана та Польової, поруч зі станцією міської електрички "Караваєві дачі".

Відзначимо, що в середині лютого в Києві комунальні служби не встигали вчасно вивозити побутові відходи. Через це у дворах з'явилися величезні купи сміття.

Як повідомили в прес-службі КП "Київкомунсервіс", на це вплинуло кілька факторів.

Зокрема, були не розчищені від снігу вулиці, міжквартальні проїзди та під'їзди до контейнерних майданчиків. Крім того, сміттєвози не могли під'їхати до сміттєвих баків, так як у дворах була велика кількість неправильно запаркованого автотранспорту.

У компанії уточнили, що для вивезення великогабаритних відходів використовуються задньопривідні сміттєвози. Якщо вулиця не розчищені, то техніка просто не може дістатися до сміття.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на території Київської та Миколаївської областей правоохоронці 11 лютого виявили тонни медичних відходів.