У центрі Києва провалився асфальт на проїжджій частині. Фото

На вулиці Великій Васильківській у Києві через підмивання ґрунту стався провал на проїжджій частині.

Як повідомляє пресслужба Голосіївської РДА в столиці, аварія трапилася після виконання планових робіт із прокладання інженерних мереж (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

Повідомляють, що на місце події викликано комунальні служби для ремонту пошкодженої ділянки дороги на проїжджій частині вулиці.

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