В центре Киева провалился асфальт на проезжей части. Фото
На улице Большой Васильковской в Киеве из-за подмывания грунта произошел провал на проезжей части.
Как сообщает пресс-служба Голосеевской РГА в столице, авария случилась после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Сообщается, что на место происшествия были вызваны коммунальные службы для ремонта поврежденного участка дороги на проезжей части улицы.
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