Станція метро в Києві "Вирлиця" спочатку була протипожежною платформою

На місці станції Сирецько-Печерської лінії метро в Києві "Вирлиця" спочатку побудували протипожежну платформу.

Як повідомляє портал 44, у 2005 році на рішення про відкриття повноцінної станції поруч із житловими масивами вплинули майбутні вибори мера столиці.

Конструкція "Вирлиці" незвичайна для Києва. Якщо здебільшого в київському метро посадкова платформа пряма та острівна, то тут це дві бічні (берегові) вигнуті платформи. Їхня довжина становить 103 метри, а ширина кожної – по 4.

Тобто поїзди їздять посередині, а платформи розташовані на краях, а не навпаки. Низку колон розташовано між коліями, по яких їздять потяги. На станції використано сірий мармур, між коліями встановлено паркан. Дизайн реалізований так, що "Вирлиця" схожа на будівництво.

Варто зазначити, що спочатку гідроізоляція станції була реалізована не дуже якісно, через що її підтоплювало. Згодом цю проблему вдалося вирішити.

Як і "Харківську", "Вирлицю" спочатку думали назвати "Бортничами". Однак пізніше обрали назву на честь розташованого поруч озера Вирлиця.

Назва озера походить або від місця проживання видр, "Видрица", або від слова "Вирій". У стародавні часи тут проходили язичницькі обряди. Вважалося, що озеро є воротами між світами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станцію метро "Харківська" у Києві могли назвати по-іншому.