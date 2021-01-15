Перші авто на дорогах Києва: опубліковано історичні фото

Першу у світі машину винайшов Карл Бенц у Німеччині, вона проїхала по дорогах у січні 1886 року. А вже 10 червня 1897 року автомобіль помітили на київському Подолі.

Як пише 44, реакція жителів Києва на автотранспорт була досить бурхливою.

На жаль, невідомо, якої саме марки був перший київський автомобіль. Ймовірно, що цей транспорт міг зібрати самостійно його власник через відсутність налагодженого автомобільного конвеєра. З куплених машин це міг бути Benz Velo.

Перший автомобіль у Києві помітили на Подолі 44

Уже на початку XX століття кількість автомобілів у Києві зросла щонайменше до кількох десятків. А починаючи з 1910-х років у столиці налічувалося 78 машин, у 1912 – 166, а ще через рік їх було вже 328.

Щороку кількість машин у Києві зростала 44

Оскільки кількість машин збільшилась і вони могли становити загрозу для пішоходів, влада вжила певних заходів. Зокрема, автомобілі перевіряли на технічну придатність і видавали власникам таблички з номером і роком перевірки. Це можна було вважати номерними знаками та повноцінною реєстрацією.

Власників зобов'язали реєструвати машини й отримати номери 44

Варто зазначити, що серед серійних моделей на початку XX століття вже можна було побачити знайомі марки. Щоправда, ціни на них були мало кому доступними.

Зокрема, вартість автомобіля Ford, найбільш популярного тоді, починалася від 2175 рублів, що в дореволюційний час було величезною сумою. Приблизно стільки ж заробляв за цілий рік чиновник. Audi коштували ще дорожче, більш ніж удвічі – від 5600 рублів.

Автомобілі були дорогим задоволенням навіть для чиновників 44

У 1930-ті в Києві вже були асфальтовані дороги, на яких почали з'являтися досить представницькі авто. Тенденція тривала й у повоєнний час.

Кияни розглядають представницьку іномарку 44

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві перші 5 станцій червоної лінії метрополітену було відкрито в 1960 році. Це "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" і "Дніпро".