Первые авто на дорогах Киева: опубликованы исторические фото

Первая в мире машина была изобретена Карлом Бенцом в Германии, которая проехала по дорогам в январе 1886 года. А уже 10 июня 1897 года автомобиль заметили на киевском Подоле.

Как пишет 44, реакция жителей Киева на автотранспорт была достаточно бурной.

К сожалению, неизвестно, какой именно марки был первый киевский автомобиль. Не исключено, что этот транспорт мог быть собран самостоятельно его владельцем из-за отсутствия налаженного автомобильного конвейера. Из купленных машин это мог быть Benz Velo.

Первый автомобиль в Киеве заметили на Подоле 44

Уже в начале XX века число автомобилей в Киеве выросло минимум до несколько десятков. А начиная с 1910-х годов в столице насчитывалось 78 машин, в 1912 – 166, а еще через год, их было уже 328.

С каждым годом количество машин в Киеве росло 44

Поскольку количество машин увеличилось и они могли представлять угрозу для пешеходов, властями были приняты определенные меры. В частности, автомобили проверяли на техническую пригодность, и выдавали владельцам таблички с номером и годом проверки. Это можно было считать номерными знаками и полноценной регистрацией.

Владельцев обязали регистрировать машины и получить номера 44

Стоит отметить, что среди серийных моделей в начале XX века уже можно было увидеть знакомые марки. Правда, цены на них были мало кому доступными.

Так, стоимость автомобиля Ford, наиболее популярного в то время, начиналась от 2175 рублей, что в дореволюционное время было огромной суммой. Примерно столько зарабатывал за целый год чиновник. Audi стоили еще дороже, более чем в 2 раза – от 5600 рублей.

Автомобили были дорогим удовольствием даже для чиновников 44

В 1930-е в Киеве уже были асфальтированные дороги, на которых начали появляться весьма представительные авто. Тенденция продолжилась и в послевоенное время.

Киевляне рассматривают представительную иномарку 44

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве первые 5 станций красной линии метрополитена были открыты в 1960 году. Это "Вокзальная", "Университет", "Хрещатик", "Арсенальная" и "Днепр".