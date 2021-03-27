На станції метро "Осокорки" в Києві працювали два фонтанчика: цікаві факти

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
3 хвилини
3,6 т.
На станції в 2018 році з'явився мурал

У Києві на станції Сирецько-Печерської лінії метро "Осокорки" для пасажирів працювали, вмонтовані в камінь два фонтанчика.

Як повідомляє портал 44, в середині 90-х років їх демонтували.

Станцію відкрили 30 грудня 1992 року. Її архітектором був – Анатолій Станіславович Крушинський, а художниками – Олександр Бородай та Олександр Бабак.

Перегінні тунелі між станціями "Славутич" та "Осокорки"
Місце для майбутнього західного вестибюля
Платформа була повністю зібрана до монтажу зводу
На "Осокорках" застосували пересувну опалубку для створення монолітного зводу
Збірка східного вестибюля та опалубка зводу
Східна частина станції, практично готова в конструкціях

14 березня 2012 року на "Осокорках" сталося займання освітлювальних приладів, встановлених на пластиковій обшивці стелі. Через це вона почала плавитися, внаслідок чого сталося сильне задимлення відразу на декількох станціях. На наступний день роботу цієї гілки метро відновили, але після інциденту, подібні освітлювальні системи були визнані небезпечними і замінені.

Місце загоряння
Платформа станції після пожежі

У 2018 році впродовж 4-х місяців на "Осокроках" ночами велися роботи з нанесення великого Мура MoreThanUs, на честь єдності України. Над ним працювали 8 художників з різних країн. Зображення мають різну тематику та присвячені, зокрема, військовим подіям, депортації кримських татар і не тільки.

Нове оформлення зводу станції
Мурал на станції

Станція метро "Осокорки" отримала свою назву на честь місцевості і житлового масиву Осокорки. А вони, в свою чергу, були так названі завдяки Осокорю. Осокори – це чорні тополі, які здавна росли в цих районах.

Один з варіантів оформлення станції "Осокорки"
ще варіант
Ескіз касового залу

Раніше OBOZREVATEL показав історичні фото будівництва станції метро Києва "Славутич".

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