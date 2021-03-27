На станции метро "Осокорки" в Киеве работали два фонтанчика: интересные факты

В Киеве на станции Сырецко-Печерской линии метро "Осокорки" для пассажиров работали, вмонтированные в камень два фонтанчика.

Как сообщает портал 44, в середине 90-х годов их демонтировали.

Станцию открыли 30 декабря 1992 года. Ее архитектором был – Анатолий Станиславович Крушинский, а хужожниками художники – Александр Бородай и Александр Бабак.

14 марта 2012 года на "Осокорках" произошло возгорание в осветительных приборах, установленных на пластиковой обшивке потолка.

Из-за этого она начала плавиться, в результате чего произошло сильное задымление сразу на нескольких станциях. На следующий день работу этой ветки метро восстановили, но после инцидента, подобные осветительные системы были признаны небезопасными и заменены.

В 2018 году на протяжении 4-х месяцев на "Осокроках" по ночам велись работы по нанесению большого мурала MoreThanUs, в честь единствау Украины. Над ними работало 8 художников из разных стран. Изображения имеют разную тематику и посвящены, в том числе, военным событиям, депортации крымских татар и не только.

Станция метро "Осокорки" получила свое название в честь местности и жилого массива Осокорки. А они, в свою очередь, были так названы благодаря Осокорю. Осокори – это черные тополя, которые издавна росли в этих районах.

Ранее OBOZREVATEL показал исторические фото строительства станции метро Киева "Славутич".