На Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя

В Олександрівській лікарні Києва від ускладнень, спричинених коронавірусом, 29 березня померла багатодітна мама із Василькова Діана Родікова. Буквально тиждень тому ця недуга забрала життя і її чоловіка, переселенця із Донбасу і засновника дитячого будинку сімейного типу Володимира Родікова.

Подружжя виховувало 12 дітей, деякі з них теж захворіли на COVID-19 і перебували в лікарні, а тепер зосталися практично без нагляду. Про трагедію повідомили знайомі багатодітної родини.

"На жаль, черговий день посиленого карантину приніс із Олександрівської лікарні міста Києва сумну новину.

Померла від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, Діана Родікова. Тільки 20 березня сім'я втратила батька, Володимира Родікова. Немає слів для висловлення жалю. Глибоко співчуваємо діткам, родичам, друзям", – написала у Facebook Наталія Баласинович.

Діана та Володимир Родікови померли від ускладнень COVID-19 Facebook Наталії Баласинович

Вона уточнила, що тільки 12 лютого цього року Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням Мати-Героїня.

Медикиня Ірина Солошенко у Facebook підкреслила, що жінка перебувала в реанімації лікарні, в комі й на апараті ШВЛ.

Родікови були багатодітними батьками, створили дитячий будинок сімейного типу Facebook Наталії Баласинович

"Володя помер минулої неділі. Діана померла сьогодні. Поліорганне ураження внаслідок коронавірусу. 12 дітей лишилися сиротами. Я не маю слів", – зазначила вона.

Родина Родікових Facebook Діани Родікової-Єрмакової

"Світла пам'ять Діані і Володимиру. Прийомні батьки, яким ми допомагали створювати дитячий будинок сімейного типу в Донецькій області. Потім влітку 2014 року евакуювали. Страшно й боляче", – додала у у Facebook Дар'я Касьянова.

Скриншот повідомлення Facebook Наталії Баласинович

Скриншот посту Facebook Ірини Солошенко

Скриншот Facebook Дар'ї Касьянової

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