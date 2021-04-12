На Київщині внаслідок пожежі загинув 5-річний хлопчик

У селищі Згурівка Київської області 11 квітня під час пожежі в приватному будинку загинув 5-річний хлопчик.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, також постраждав батько дитини, якого у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Зазначимо, в Деснянському районі Києва 9 квітня пожежники врятували двох хлопчиків 2 та 6 років із квартири, що палала.

"У квартирі на 14 поверсі 16-поверхового житлового будинку вогнеборці виявили двох дітей без ознак життя. Пожежники миттю винесли дітей на свіже повітря та почали надавати невідкладну домедичну допомогу, проводячи реанімаційні заходи до прибуття швидкої", – розповіли рятувальники.

Завдяки зусиллям співробітників ДСНС дітей вдалося "відкачати", їх передали медикам. Крім того, була врятована жінка, мешканка сусідньої квартири. Її з ознаками отруєння продуктами горіння також вивели з дому та передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилася.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селищі Немішаєве Київської області 6 квітня під час пожежі в квартирі житлового будинку загинуло подружжя пенсіонерів.