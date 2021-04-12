На Киевщине в результате пожара погиб 5-летний мальчик

В поселке Згуровка Киевской области 11 апреля во время пожара в частном доме погиб 5-летний мальчик.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, также пострадал отец ребенка, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Отметим, в Деснянском районе Киева 9 апреля пожарные спасли двух мальчиков 2 и 6 лет из горящей квартиры.

"В квартире на 14 этаже 16-этажного жилого дома огнеборцы обнаружили двух детей без признаков жизни. Пожарные мигом вынесли детей на свежий воздух и приступили к оказанию неотложной домедицинской помощи, проводя реанимационные мероприятия до прибытия скорой медицинской помощи", – рассказали спасатели.

Благодаря усилиям сотрудников ГСЧС детей удалось "откачать", их передали медикам. Кроме того, была спасена женщина, жительница соседней квартиры. Ее с признаками отравления продуктами горения также вывели из дома и передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Немешаево Киевской области 6 апреля во время пожара в квартире жилого дома погибли супруги-пенсионеры.