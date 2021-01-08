У Києві новорічні містечка на ВДНГ і біля Офісу Зеленського продовжили працювати в локдаун. Фото

У Києві вже в перший день жорсткого карантину – 8 січня – помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі і навіть під Офісом президента.

Як пише "Сегодня", люди масово каталися на ковзанах і гірках, фотографувалися з Дідом морозом та гуляли компаніями.

Про те, що робота всіх новорічних локацій – це порушення правил локдауну, заявив глава Держпродпотребслужби столиці Олег Рубан. Організаторів чекають перевірки і штрафи.

"Наші інспектори попереджають організаторів новорічних локацій про порушення, які допускаються. Від сьогодні вони не можуть працювати, їх чекають штрафні санкції", – повідомив Рубан. Він додав, що інспектори перевірили місця скупчення людей, щоб скласти адміністративні протоколи.

ВДНХ

8 січня новорічне містечко на ВДНГ залишалося відчиненим. Працювали каток, тюбінгового гірки, атракціони, резиденція Санти.

"Доступними для відвідувачів залишаться локації, які безпосередньо відносяться до різдвяних свят. Згідно з постановою Кабміну №1236 від 9.12.20 і пунктом 12 протоколу №74 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 05.01.2021 року, їхня діяльність є винятком і дозволяється за умови відсутність концертів і ярмарків", – пояснювали організатори на своїй сторінці в соціальних мережах.

ВДНХ у локдаун Сьогодні

Офіс президента

На Банковій не зачиняли святкове містечко – були відкриті каток, карусель, локація з Дідом морозом.

Поліцейські на вході вимагали надягнути маски, але на території парку більшість відвідувачів носили пов'язки неправильно або ж узагалі гуляли без них.

Новорічне містечко на Банковій Сьогодні

Не всі відвідувачі були в масках Сьогодні

Люди продовжили гуляти в перший день жорсткого карантину Сьогодні

Святкове містечко під ОП Сьогодні

Софійська площа

Атракціони тут не працювали, але люди все одно вишикувалися в чергу під ними – щоб зробити фото.

Будиночки, де з 19 грудня торгували сувенірами, глінтвейном, кавою, були зачинені. Як заявили організатори, уже почався демонтаж конструкцій.

"Усі будиночки, де торгували сувенірами, закриті. Їх готують до демонтажу і вивозу з площі. Активна фаза демонтажу почнеться в понеділок", – пояснили вони.

11 січня з Софійської площі також планують прибрати казковий капелюх і крісло.

Софійська площа Сьогодні

Карантин у Києві Сьогодні

Люди на площі Сьогодні

Нагадаємо, жорсткий карантин проти поширення COVID-19 почався в п'ятницю, 8 січня. Його планують закінчити 24 січня.

Як писав OBOZREVATEL: