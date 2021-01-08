В Киеве новогодние городки на ВДНХ и возле Офиса Зеленского продолжили работать в локдаун. Фото

В Киеве уже в первый день жесткого карантина – 8 января – заметили нарушения правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Как пишет "Сегодня", люди массово катались на коньках и горках, фотографировались с Дедом морозом и гуляли компаниями.

О том, что работа всех новогодних локаций – это нарушение правил локдауна, заявил глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан. Организаторов ждут проверки и штрафы.

"Наши инспекторы предупреждают организаторов новогодних локаций о нарушениях, которые допускаются. С сегодняшнего дня они не могут работать, их ждут штрафные санкции", – сообщил Рубан. Он добавил, что инспекторы проверили места скопления людей, чтобы составить административные протоколы.

ВДНХ

8 января новогодний городок на ВДНХ оставался открытым. Работали каток, тюбинговые горки, аттракционы, резиденция Санты.

"Доступными для посетителей останутся локации, которые непосредственно относятся к рождественским праздникам. Согласно постановлению Кабмина №1236 от 9.12.20 и пунктом 12 протокола №74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 05.01.2021 года, их деятельность является исключением и разрешается при условии отсутствия концертов и ярмарок", – поясняли организаторы на своей странице в социальных сетях.

ВДНХ в локдаун Сегодня

Офис президента

На Банковой не закрывали праздничный городок – были открыты каток, карусель, локация с Дедом морозом.

Полицейские на входе требовали надеть маски, но на территории парка большинство посетителей носили повязки неправильно или же вовсе гуляли без них.

Новогодний городок на Банковой Сегодня

Не все посетители были в масках Сегодня

Люди продолжили гулять в первый день жесткого карантина Сегодня

Праздничный городок под ОП Сегодня

Софийская площадь

Аттракционы здесь не работали, но люди все равно выстроились в очередь под ними – чтобы сделать фото.

Домики, где с 19 декабря торговали сувенирами, глинтвейном, кофе, были закрыты. Как заявили организаторы, уже начался демонтаж конструкций.

"Все домики, где торговали сувенирами, закрыты. Их готовят к демонтажу и вывозу с площади. Активная фаза демонтажа начнется в понедельник", – пояснили они.

11 января с Софийской площади также планируют убрать сказочную шляпу и кресло.

Софийская площадь Сегодня

Карантин в Киеве Сегодня

Люди на площади Сегодня

Напомним, жесткий карантин против распространения COVID-19 начался в пятницу, 8 января. Его планируют закончить 24 января.

Как писал OBOZREVATEL: