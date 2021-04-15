Локдаун у Києві: жителі столиці підтримують суворий карантин – опитування

Василь Михальчук Життя столиці 11:12, 15.04.2021 Оновлено: 11:22, 15.04.2021

Більшість киян підтримують введений локдаун у столиці та вважають за доцільне його продовження.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 72% опитаних вважають рішення Віталія Кличка про посилення карантину з 5 по 16 квітня правильним. 69% підтримали рішення влади про продовження локдауну в разі, якщо воно буде ухвалене.

56% містян впевнені, що поширення коронавірусу в Києві внаслыдок введення посиленого карантину (локдауну), зменшиться, 41% – іншої думки.

Крім того, 55% киян підтримують рішення міської влади про роботу громадського транспорту за спеціальними перепустками в рамках посиленого карантину з 5 по 16 квітня. 44% – проти такого рішення влади.

Дослідження було проведено 10-11 квітня 2021 року методом телефонного опитування з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія – жителі Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності не більш ніж 2.8%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у столиці через складну ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби продовжили суворий локдаун до 30 квітня.

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