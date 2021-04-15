Локдаун в Киеве: жители столицы поддерживают строгий карантин – опрос

Большинство киевлян поддерживают введенный локдаун в столице и считают целесообразным его продолжение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, 72% опрошенных считают решение Виталия Кличко об усиленном карантине с 5 по 16 апреля правильным. 69% поддержали решение властей о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.

56% горожан верят, что распространение коронавируса в Киеве в результате введения усиленного карантина (локдауну), уменьшится, 41% – другого мнения.

Кроме того, 55% киевлян поддерживают решение городских властей о работе общественного транспорта по специальным пропускам в рамках усиленного карантина с 5 по 16 апреля. 44% – против такого решения власти.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 года методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория – жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности не более 2.8%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной болезни продлили строгий локдаун до 30 апреля.