Коронавірусом у Києві заразилося майже тисячу осіб за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:43, 29.12.2020 Оновлено: 10:21, 29.12.2020

Протягом минулої доби, 28 грудня, коронавірусом у Києві заразилося 953 особи.

У Київській області зафіксували 298 нових заражених. Про це свідчать дані сайта РНБО. Всього у столиці інфіковано вже 109 008 осіб, в області – 57 912 хворих.

Померло від COVID-19 у Києві всього 1875 осіб (+21 за добу), вилікувалося 38 017 пацієнтів (+556). Продовжують боротися з вірусом 69 116 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, у Дніпровському – 141 та 107 випадків у Святошинському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Поширення вірусу в столиці.
Віталій Кличко в Telegram
Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні протягом доби від коронавірусу померло понад 230 осіб. Усього з початку пандемії померло вже 18 тисяч українців.

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