Коронавирусом в Киеве заразились почти тысяча человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:43, 29.12.2020 Обновлено: 10:21, 29.12.2020

За минувшие сутки, 28 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 953 человека.

В Киевской области зафиксировали 298 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 109 008 человек, в области – 57 912 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 1875 человек (+21 за сутки), вылечились 38 017 пациентов (+556). Продолжают бороться с вирусом 69 116 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 287, в Днепровском – 141 и 107 случаев в Святошинском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Распространение вируса в столице.
Виталий Кличко в Telegram
Ежедневный прирост больных в Киеве.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за сутки от коронавируса умерли более 230 человек. Всего с начала пандемии скончались уже 18 тысяч украинцев.

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