Кличко розповів, скільки киян отримали щеплення від COVID-19

У Києві щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали майже 30 тисяч осіб.

Мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24" нагадав, що місто отримало від Міністерства охорони здоров'я 42,6 тисяч доз вакцини, передає пресслужба Київради.

За його словами, він особисто веде переговори, щоб столиця безпосередньо від виробника змогло закупити вакцину для киян.

"Ми знаємо, яка складна сьогодні ситуація із затримкою поставок в інші країни – Німеччину, Австрію, Францію. Але я роблю на своєму рівні все можливе, щоб Київ отримав вакцину. Ми на Київраді раніше ухвалили рішення та виділили кошти на її закупівлю", – зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, що через велику кількість пацієнтів із COVID-19 у Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.

Крім того, в Києві 8 квітня зареєстрували 1864 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер столиці Віталій Кличко показав, як лікують хворих на COVID-19 у лікарні №3 Києва.