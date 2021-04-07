Кличко показав, як лікують хворих на COVID-19 в лікарні №3 Києва

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в середу, 7 квітня, показав, як лікують хворих на коронавірус у Київській міській клінічній лікарні №3.

За словами глави КМДА, деякі комунальні медустанови, що приймають киян, які захворіли, вже заповнені (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють уже на 110% від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка. Я поспілкувався з лікарями і був в інфекційному відділенні, говорив із деякими пацієнтами", – розповів Кличко.

За словами мера, ситуація в столиці дуже складна. У місті є підготовлені вільні місця в пологових будинках та в дитячих лікарнях.

"Місто продовжує шукати можливості й готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів із COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які будуть лікувати хворих на коронавірус. А міський шпиталь ветеранів війни сьогодні приймає пацієнтів інших профілів. Зокрема, терапевтичного та неврологічного, яких поки не можуть приймати інші медустанови, де звільнили або звільняють ліжка, щоб лікувати хворих на коронавірус", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через велику кількість пацієнтів із COVID-19 в Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.